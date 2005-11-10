Bocchetti riparte dalla Turchia: l’ex Monza e Verona è il nuovo allenatore del Karagumruk

Nuova avventura per Salvatore Bocchetti. Il tecnico italiano è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Fatih Karagumruk, formazione che milita nella Trendyol 1. Lig, la seconda serie del calcio turco.

Il club ha annunciato l’accordo attraverso un comunicato ufficiale: "La nostra società ha firmato un contratto con l’allenatore Salvatore Bocchetti. Nella sua carriera da calciatore ha vestito le maglie di Milan, Genoa, Rubin Kazan e Spartak Mosca. Da tecnico ha allenato Verona e Monza in Serie A. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia e gli auguriamo una stagione di successo".

Dopo la Serie A, la nuova sfida in Turchia

Bocchetti, 39 anni, torna così alla guida di una squadra dopo le esperienze nel massimo campionato italiano. La sua prima panchina da allenatore principale è arrivata al Verona nella stagione 2022/23, mentre successivamente ha guidato il Monza per un breve periodo e l'Atalanta U23. Ora per l’ex difensore della Nazionale italiana inizia una nuova sfida all’estero, con l’obiettivo di rilanciare il Karagumruk, attualmente undicesimo in classifica. a