Come va Salvatore Bocchetti al Karagumruk? Anche Farioli e Pirlo sono passati di lì

Una buona partenza in quel di Istanbul per Salvatore Bocchetti. Esattamente l'ex giocatore di Hellas e Milan, allenatore tra Verona, Monza e Atalanta Under 23, sarà anche emergente ma alla sua prima uscita sulla panchina del Fatih Karagumruk ha dimostrato di avere idee interessanti in Serie B turca.

Buona la prima

Alla prima uscita, l'allenatore del Karagumruk - 6 novembre scorso l'ufficialità dell'incarico - ha guidato la sua nuova squadra con una vittoria schiacciante per 4-0 in trasferta contro il Bandirmaspor, nel campionato di seconda divisione turca. Al successo ha contribuito anche Daniele Verde, attaccante 30enne con un passato tra Roma, Spezia e Salernitana - tra le altre - con Yaya Onogo e Kalayci compagni di tabellino marcatori, oltre all'autogol di Gianni Bruno.

Lo stile di gioco

Bocchetti ha disposto un 4-2-3-1 sul terreno di gioco. Esterni che cercano la profondità, attaccanti proiettati all'aggressione dello spazio piuttosto che rimanere statici. Spesso coinvolge esterni e trequartista facendoli giocare a piede invertito, con combinazioni a tagliare dentro e rifinire o calciare, oppure arrivando sul fondo per proporre palloni tagliati con l'arrivo puntuale dei centrocampisti che vanno a riempire l'area di rigore. Come vuole il calcio moderno, il sistema di gioco è continuo mutamento e spesso la squadra passa a un 3-4-3 in fase di costruzione.

La tradizione all'italiana si ripete

Momento curiosità. Nella recente storia del club turco sapevate che si sono interscambiati - seppur a distanza negli anni - altri tre allenatori italiani? Il primo è Francesco Farioli, storico ex collaboratore di Roberto De Zerbi e attualmente al Porto da campione di Portogallo in carica: 27 partite sulla panchina del Karagumruk (da marzo a dicembre 2021) e un ottavo posto. Poi l'ex Juventus Andrea Pirlo, per una stagione intera (2022-23) per 327 giorni di lavoro e mediamente da 1,29 punti. Ma anche David Sassarini - ha guidato tra le altre Pistoiese e Gozzano -, tecnico per 9 incontri della squadra turca tra novembre 2024 a gennaio 2025, via nonostante un tragitto da oltre 2 punti di media. Oggi c'è Bocchetti.