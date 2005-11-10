Atletico, Grimaldo: "C'era un rigore netto per noi, non capisco il VAR. Tutti hanno visto"

Alejandro Grimaldo non ci sta e dopo l'1-1 dell'Atletico Madrid in casa dello Stoccarda si sfoga ai microfoni di Marca, commentando così il possibile rigore per fallo su Hancko: "Era netto e non capisco perché il VAR intervenga in alcune situazioni e non in altre. È una cosa che proprio non capisco, ma credo che tutti in TV l'abbiano visto. È uno schema che facciamo per liberare lui sul primo palo e loro lo hanno atterrato lì".

Le polemiche non si placano

Grimaldo non si dà pace e continua a ripetere la sua versione dei fatti: "È rigore netto. Di recente ci hanno assegnato un rigore contro per una punizione sulla fascia, e ora non ce l'hanno concesso. Immagino che dovranno venire a dare qualche spiegazione". L'Atletico Madrid dovrà verosimilmente vincere tutte le gare per entrare nelle prime 8 della competizione e qualificarsi direttamente agli ottavi.