Juventus, per l'estate torna di moda Grimaldo. Sta rompendo con il Leverkusen

C'è tanto spazio per i movimenti di calciomercato estivo della Juventus, quelli solo presunti o che saranno effettivamente tentati dalla dirigenza della Vecchia Signora, all'interno dell'edizione di oggi di Tuttosport.

E riemerge per i bianconeri un 'vecchio pallino' come Alejandro Grimaldo (30 anni), terzino sinistro di nazionalità spagnola che gioca in Germania con il Bayer Leverkusen. In scadenza di contratto al 2027 con le Aspirine, per ora Grimaldo non sta rinnovando e questo potrebbe favorire l'inserimento della Juventus per lui. Gli scout bianconeri lo seguono ormai dai tempi del Benfica, questa che arriva potrebbe però essere davvero l'estate giusta per andare all'assalto e magari completarlo pure.

Ci sarà però una condizione senza la quale sarà impossibile pensare di raggiungere profili del genere: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.