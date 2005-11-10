Ufficiale Atletico Madrid, colpo Grimaldo: arriva dal Bayer Leverkusen, ha firmato fino al 2030

L'Atletico Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen. Il terzino sinistro spagnolo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 dopo due stagioni da protagonista in Germania.

L'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Alejandro Grimaldo. Il club spagnolo ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per il trasferimento del terzino sinistro, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Reduce da due stagioni di altissimo livello in Bundesliga, Grimaldo torna così in patria per iniziare una nuova avventura con la maglia dei Colchoneros.

Grimaldo dal Bayer Leverkusen all'Atletico Madrid



L'Atletico Madrid e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alejandro Grimaldo, che ha firmato un contratto con il club rojiblanco fino al 30 giugno 2030.

Terzino sinistro di grande duttilità, Grimaldo può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia, centrocampista centrale e persino trequartista. Si distingue per le sue qualità tecniche e la visione di gioco, caratteristiche che gli consentono di essere determinante anche in fase offensiva, sia con gol che assist.

Nato a Valencia il 20 settembre 1995, è cresciuto nei settori giovanili dell'Atletico Vallbonense, del Valencia e del Barcellona. Nel dicembre 2015 è stato acquistato dal Benfica, dove ha disputato 303 partite, realizzando 27 reti e 66 assist in sette stagioni e mezzo. Con il club di Lisbona ha conquistato quattro campionati portoghesi, tre Supercoppe, una Coppa del Portogallo e una Coppa di Lega.

Nell'estate del 2023 è passato al Bayer Leverkusen, con cui ha collezionato 145 presenze, segnando 30 gol e fornendo 45 assist. È stato uno dei protagonisti della storica stagione 2023/24, culminata con la vittoria di Bundesliga e Coppa di Germania, oltre alla finale di Europa League, e ha contribuito anche al successo nella Supercoppa di Germania all'inizio della stagione successiva.

Nel giro della nazionale spagnola fin dalle selezioni giovanili, Grimaldo ha conquistato l'Europeo Under 19 nel 2012. Ha esordito con la nazionale maggiore il 16 novembre 2023 nella vittoria per 3-1 contro Cipro nelle qualificazioni a Euro 2024, competizione poi vinta dalla Spagna. Il suo prossimo obiettivo sarà provare a ripetersi al Mondiale del 2026.