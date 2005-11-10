Barcellona, Flick dopo il ko col PSG: "Hanno dimostrato di essere più forti di noi"

Hansi Flick analizza con lucidità la prima sconfitta stagionale del Barcellona, battuto 4-2 dal PSG al Parco dei Principi in Champions League. Il tecnico blaugrana riconosce i meriti degli avversari, sottolineando al tempo stesso gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra.

"È stata una partita fantastica. Alla fine il PSG ha dimostrato di essere una squadra migliore di noi. Abbiamo perso questa partita, ma abbiamo imparato molto".

Flick si è poi soffermato sulle difficoltà incontrate nel finale: "Hanno molta qualità nelle transizioni. Abbiamo provato a difenderci, lo abbiamo fatto bene, ma negli ultimi quindici minuti non eravamo freschi. Non è una scusa. La preparazione per questa partita non è stata delle migliori, ma ora dobbiamo analizzare quanto accaduto e fare meglio in futuro. Oggi, comunque, abbiamo fatto anche molte cose bene".

Le condizioni di Olmo e i complimenti a Espa

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Il tecnico ha infine aggiornato sulle condizioni di Dani Olmo, costretto a lasciare il campo per un problema fisico: "Vedremo cosa succederà con Olmo. Ha preso un colpo e dobbiamo aspettare".

Parole di elogio, invece, per Espart, autore di una rete nella sfida contro i parigini: "Ha giocato una partita fantastica. Ha segnato ed è incredibile il livello a cui sta giocando".