Delusione Pallone d'Oro, Flick: "Yamal ha risposto da campione. Kane? Sapete come la penso"

A pochi giorni dalla vittoria del Pallone d'Oro da parte di Harry Kane l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha dato la sua opinione in merito al successo dell'inglese e anche della mancata assegnazione del premio al 'suo' Yamal: "Harry Kane meritava anche lui il Pallone d’Oro, ma conoscete già la mia opinione su Lamine Yamal. Si è allenato con grande concentrazione, ed è così che rispondono i campioni. Sono orgoglioso di Lamine. Ha una mentalità di altissimo livello", le sue parole.