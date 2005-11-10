Delusione Pallone d'Oro, Flick: "Yamal ha risposto da campione. Kane? Sapete come la penso"
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Daniele Najjar
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30.10.2026 14:12Calcio estero
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A pochi giorni dalla vittoria del Pallone d'Oro da parte di Harry Kane l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha dato la sua opinione in merito al successo dell'inglese e anche della mancata assegnazione del premio al 'suo' Yamal: "Harry Kane meritava anche lui il Pallone d’Oro, ma conoscete già la mia opinione su Lamine Yamal. Si è allenato con grande concentrazione, ed è così che rispondono i campioni. Sono orgoglioso di Lamine. Ha una mentalità di altissimo livello", le sue parole.
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