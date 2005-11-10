Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato così - come riportato da Marca - dopo il successo per 1-5 ottenuto in trasferta sul campo del Deportivo A Coruna: "Avevamo parlato della necessità di partire forte fin dall'inizio. A dire il vero, dopo il gol del pareggio, abbiamo attraversato alcuni minuti in cui c'è stata un po' di disorganizzazione".

Il mister tedesco prosegue: "È importante mantenere maggiore lucidità in certe zone del campo. Dobbiamo far girare palla e muovere gli avversari. Lo abbiamo fatto molto bene in occasione del terzo gol. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi".

In chiusura: "È uno stadio fantastico, con un'atmosfera grandiosa. Volevamo offrire una prestazione di alto livello. Dobbiamo difendere meglio in situazioni come quella che ha portato al loro gol, anche se si tratta di un episodio completamente diverso da quello subito in Champions League".