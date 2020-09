Bayern esagerato: 8-0 allo Schalke, campioni d'Europa a valanga nell'esordio in Bundes

Un esordio coi fiocchi per il Bayern Monaco campione di Germania e d'Europa: contro lo Schalke finisce 8-0, in un match praticamente a senso unico. Gli ospiti vengono spazzati via dai soliti noti che dominano in lungo e in largo: tra le tante note positive della serata anche l'esordio con gol di Leroy Sané dopo un lungo periodo di stop. La squadra di Flick affronterà ora l'Hoffenheim, mentre il malcapitato Schalke se la vedrà con il Werder Brema.

Monologo bavarese - Il match viene indirizzato sui binari giusti già dopo 5', con il gol di Gnabry. Goretzka e il rigore di Lewandowski tracciano una linea netta: il Bayern ha ripreso da dove aveva lasciato. Nel secondo tempo si scatena anche Sané, che prima serve due assist a Gnabry, poi segna il gol del 7-0. In rete anche Muller e il giovane Musiala. Critiche rispedite al mittente e Bayern subito in forma: rivali avvisate, mezze salvate. Forse.