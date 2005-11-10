Betis da sogno in Champions, ma Bartra scoppia in lacrime dopo il Feyenoord: il motivo

Il Betis Siviglia sta cavalcando un'onda d'entusiasmo incredibile. Eccetto Levante e Barcellona, i beticos sono sempre usciti imbattuti da qualsiasi partita da inizio stagione: 12 partite e due soli ko, entrambi ne LaLiga. Mentre in Champions League sta vivendo un percorso impensabile, alla settima stagione di Manuel Pellegrini in panchina: 5° posto a punteggio pieno, dietro solamente a Real Madrid, Liverpool, Aston Villa e PSG per differenza reti ma ampiamente in zona qualificazione diretta agli ottavi.

Certi addii fanno male

Eppure c'è stato un momento ieri nel successo di misura sul Feyenoord in casa che ha scosso gli animi. Il difensore Marc Bartra ha ricorso ai suoi canali social per spiegare il motivo delle sue lacrime nella partita di Champions League vinta ieri e il video dei suoi compagni di squadra corsi ad abbracciarlo per consolarlo in preda alle emozioni: "Nonno Marcel, questa vittoria di Champions è per te! La tua stella mi guiderà per sempre. Non posso essere più orgoglioso di te, riposa in pace", il pensiero pubblicato su X dal nativo di Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).

💔 𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐫𝐚. Los ánimos del equipo a Marc Bartra tras el fallecimiento de su abuelo. #LaCasaDelFútbol https://t.co/WJ4EDdIo9c — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 21, 2026

Ultime parole

Era la prima partita che l'ex Barcellona disputava dalla morte di suo nonno materno, Marcel. "Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato con tanto affetto in questi ultimi giorni e tutta la mia famiglia per essere sempre presente e fino all'ultimo momento!".