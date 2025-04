Ufficiale Bartra sposa ancora il progetto del Real Betis: lo spagnolo ha rinnovato fino al 2027

Marc Bartra resterà ancora al Real Betis per almeno altri 2 anni. A comunicarlo è lo stesso club spagnolo, che lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale con una nota, il cui contenuto integrale è riportato di seguito:

"Il Real Betis Balompié e Marc Bartra hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore catalano. In questo modo, il capitano del Betis resterà legato al club verdiblanco fino al 2027. Marc Bartra (Sant Jaume dels Domenys, Spagna, 15/01/1991) è tornato nell'estate del 2023 per vivere la sua seconda esperienza da Verdiblanco. Il difensore centrale catalano è entrato a far parte del club nel 2018. Da quando è arrivato al Real Betis, ha collezionato 179 presenze in sette stagioni, segnando 10 gol e giocando un ruolo chiave nel consolidamento del club in Europa e nel suo trionfo in Copa del Rey del 2022".

Intanto oggi Manuel Pellegrini ha aggiornato così sulle condizioni fisiche di Cedric Bakambu, che ha preso un colpo al ginocchio in allenamento e non è stato convocato per la gara contro il Real Valladolid di domani, valida per il 33° turno de LaLiga: "Non credo che avrà problema a riprendersi da qui a giovedì quando ci sarà la Conference".