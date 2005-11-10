Real Betis, Bartra in scadenza nel 2027: "Questione che riguarda il club più che me"

Marc Bartra, difensore del Real Betis, ha parlato ieri nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Porto del suo futuro, visto che a 35 anni ha il contratto in scadenza nel 2027 e non sa se gli verrà rinnovato: "È più una questione che riguarda la società che me, perché sono molto concentrato sul presente, sul dare il massimo e servire la squadra. Per il resto, vedremo cosa vorrà Dio".

Solo elogi per Pellegrini

Bartra si è congratulato con il suo tecnico per il lavoro svolto: "Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori del mondo, e lui è uno di questi. Mi ha aiutato a crescere mentalmente, in termini di ciò che devo contribuire in campo, e a trasmettere fiducia e leadership. È l'allenatore con cui ho trascorso più tempo, e sono uno dei giocatori su cui ha fatto più affidamento durante la sua carriera, il che mi riempie di orgoglio e gratitudine".