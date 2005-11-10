Bundesliga, ahi Leverkusen: ne prende 3 dall'Hoffenheim e perde terreno dal Bayern
Yvonne Alessandro
L'Hoffenheim festeggia la terza vittoria consecutiva e al contempo ferma la striscia del Leverkusen di sei successi di fila. I padroni di casa, tuttavia, hanno sprecato moltissime occasioni - a dimostrazione dello schiacciante dato sugli xG (3.26 contro 0.62) - ma nella fase finale ha potuto fare affidamento sul subentrato Kramaric.
Il croato ha contribuito in modo determinante alla vittoria per 3-0 in un finale di partita turbolento, con tanto di espulsione per doppia ammonizione di Prass che ha lasciato per pochi istanti l'Hoffenheim in 10 contro 11: la Aspirine bloccano bruscamente il proprio cammino in Bundesliga, sostando al quarto posto con 13 punti.
Bundesliga, il calendario della 7ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3
Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – 1-0
Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – 3-0
Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30
Bundesliga, la classifica aggiornata
1. Borussia Dortmund – 17 punti (7 partite)
2. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)
3. Friburgo – 13 punti (6 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (7 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Hoffenheim – 9 punti (7 partite)
11. Amburgo – 9 punti (7 partite)
12. Colonia – 8 punti (7 partite)
13. Paderborn – 8 punti (7 partite)
14. Eintracht Francoforte – 8 punti (7 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)