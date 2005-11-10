Duro scontro tra Karius e Gosens in Schalke-Hoffenheim: entrambi costretti al cambio

Serata da dimenticare per lo Schalke 04, sconfitto 2-1 dall'Hoffenheim in una partita particolarmente sfortunata per Loris Karius. L'ex portiere del Liverpool, già protagonista in negativo di un grave errore nelle fasi iniziali dell'incontro, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un violento scontro con il compagno Robin Gosens. L'episodio si è verificato all'inizio della ripresa, quando Gosens è intervenuto nel tentativo di rimediare a un rinvio sbagliato dell'estremo difensore, colpendolo involontariamente alla testa. Karius ha riportato una ferita al naso e al volto, costringendo l'allenatore Miron Muslic a sostituirlo immediatamente.

Schalke, preoccupazione per Gosens: possibile infortunio al ginocchio

Le conseguenze più serie dello scontro potrebbero però riguardare proprio Gosens. Il nazionale tedesco ha riportato una brutta distorsione al ginocchio, lasciando il campo zoppicante e con la gamba fasciata. Le sue condizioni destano preoccupazione nello staff medico dello Schalke, in attesa di accertamenti che chiariscano l'entità dell'infortunio. Per Karius, invece, le conseguenze sembrerebbero limitate alle ferite al volto. Una doppia tegola per la formazione neopromossa, che oltre alla sconfitta deve fare i conti con le condizioni di due giocatori importanti.

Schalke ko contro l'Hoffenheim: una serata da dimenticare

Il 2-1 subito contro l'Hoffenheim passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle condizioni dei due calciatori. In particolare, l'eventuale assenza prolungata di Gosens rappresenterebbe un problema significativo per la squadra di Muslic, che attende ora gli esiti degli esami medici.