Bundesliga, l'Hoffenheim torna a vincere: Schalke battuto 2-1. Asllani e Lemperle decisivi

L'Hoffenheim ritrova il successo in Bundesliga dopo tre partite senza vittorie, superando per 2-1 lo Schalke 04 al termine di una sfida combattuta. Decisive le reti di Fisnik Asllani e Tim Lemperle, mentre agli ospiti non basta il gol nel finale di Junior Adamu. La squadra di Christian Ilzer passa in vantaggio dopo appena dieci minuti, approfittando di un grave errore di Loris Karius: il rinvio del portiere viene intercettato da Asllani, che trova la rete con una deviazione fortunosa. Lo Schalke prova a reagire, ma è ancora l'Hoffenheim a colpire. Lemperle combina con Asllani e supera Karius, firmando il 2-0 prima dell'intervallo.

Adamu riapre la partita nel finale

Nella ripresa gli ospiti aumentano la pressione, sfiorando il gol con Aouchiche, fermato dalla traversa. Karius e Gosens sono invece costretti a lasciare il campo dopo uno scontro fortuito. Lo Schalke insiste, ma Coufal salva sulla linea una conclusione di Adamu. All'80' lo stesso attaccante trova finalmente la rete, ribadendo in porta una respinta di Baumann sul colpo di testa di Dzeko. L'Hoffenheim resiste agli ultimi assalti e conquista tre punti preziosi, mentre lo Schalke prolunga a sei giornate la propria serie senza vittorie e incassa la quinta sconfitta consecutiva negli scontri diretti.

Bundesliga, il programma della 9^ giornata

Venerdì 6 novembre

Amburgo-Borussia Monchengladbach 3-1

Sabato 7 novembre

Borussia Dortmund-Elversberg 2-1

Magonza-Bayern Monaco 1-2

Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2

Lipsia-Augusta 5-2

Stoccarda-Werder Brema 1-0

Domenica 8 novembre

Colonia-Bayer Leverkusen ore 1-2

Friburgo-Union Berlino ore 2-0

Hoffenheim-Schalke 04 2-1

La classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 21 punti

2, Borussia Dortmund 21

3. Friburgo 19

4. Lipsia 18

5. Bayer Leverkusen 16

6. Werder Brema 15

7. Elversberg 13

8. Eintracht Francoforte 12

9. Amburgo 12

10. Stoccarda 12

11. Hoffenheim 12

12. Magonza 10

13. Paderborn 10

14. Augusta 9

15. Colonia 9

16. Union Berlino 7

17. Schalke 04 6

18. Borussia Monchengladbach 4