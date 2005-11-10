Bundesliga, colpo grosso dell'Augsburg: poker esterno sul campo dell'Hoffenheim
Paolo Lora Lamia
In attesa di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. Da segnalare in Bundesliga il successo per 0-4 dell'Augsburg in trasferta contro l'Hoffenheim. Primo tempo da sogno con 4 gol: giochi già chiusi prima dell'intervallo. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.
Il programma dell'11ª giornata di Bundesliga
Venerdì 27 novembre
Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3
Sabato 28 novembre
Amburgo - Bayern Monaco 0-0
Colonia - Elversberg 5-0
Mainz - Union Berlino 2-1
Paderborn - Schalke 04 8-1
Stoccarda - Eintracht Francoforte 2-2
Domenica 29 novembre
Friburgo - Lipsia 2-2
Hoffenheim - Augsburg 0-4
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
La classifica aggiornata di Bundesliga
Dortmund 24 (10 partite giocate)
Bayern 23 (11)
Friburgo 23 (11)
RB Lipsia 22 (11)
Leverkusen 19 (10)
Brema 19 (11)
Francoforte 16 (11)
Augusta 15 (11)
Stoccarda 14 (11)
Colonia 13 (11)
Paderborn 13 (11)
Magonza 13 (11)
Elversberg 13 (11)
Amburgo 13 (11)
Hoffenheim 12 (11)
Schalke 7 (11)
Union Berlino 7 (11)
Monchengladbach 5 (11)