Bundesliga, colpo a sorpresa del Gladbach: 3-2 allo Stoccarda e primi punti stagionali

Arriva alla settima giornata la prima gioia stagionale del Borussia Mönchengladbach, che espugna a sorpresa il campo dello Stoccarda per 3-2 e conquista i suoi primi tre punti in Bundesliga. Eppure la partita si era messa subito bene per i padroni di casa, avanti al 9' con Demirovic. Scally ha ristabilito la parità al 38', prima della svolta nella ripresa: Machino ha completato il sorpasso al 51' e Mohya ha firmato il momentaneo 1-3 al 66'. Demirovic, ancora a segno all'83', ha provato a riaprire la sfida con la sua doppietta personale, senza però riuscire a evitare la sconfitta dello Stoccarda.

Gladbach, evitato il record negativo: Stoccarda già al quinto ko

Il successo permette al Gladbach di interrompere una partenza da incubo, caratterizzata da sei sconfitte nelle prime sei giornate, evitando così di iniziare il campionato con sette ko consecutivi. Il Borussia sale a quota tre punti e può finalmente cancellare lo zero dalla propria classifica. Situazione sempre più complicata, invece, per lo Stoccarda: fermo a sei punti, il VfB ha già incassato cinque sconfitte nelle prime sette giornate. Dopo essere passato immediatamente in vantaggio, nella ripresa lo Stoccarda ha subito la rimonta degli ospiti e non è riuscito a costruire altre vere occasioni per il pareggio dopo il 2-3 di Demirovic.

Bundesliga, il calendario della 7ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3

Sabato 24 ottobre

RB Lipsia-Elversberg – ore 15:30

Augusta-Union Berlino – ore 15:30

Magonza-Werder Brema – ore 15:30

Colonia-Schalke 04 – ore 15:30

Paderborn-Amburgo – ore 15:30

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – ore 18:30

Domenica 25 ottobre

Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30

Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30

Bundesliga, la classifica aggiornata

1. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)

2. Borussia Dortmund – 14 punti (6 partite)

3. Friburgo – 13 punti (6 partite)

4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)

5. Magonza – 10 punti (6 partite)

6. Elversberg – 10 punti (6 partite)

7. RB Lipsia – 9 punti (6 partite)

8. Werder Brema – 9 punti (6 partite)

9. Amburgo – 9 punti (6 partite)

10. Augusta – 8 punti (6 partite)

11. Eintracht Francoforte – 8 punti (6 partite)

12. Colonia – 7 punti (6 partite)

13. Stoccarda – 6 punti (7 partite)

14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)

15. Schalke 04 – 5 punti (6 partite)

16. Paderborn – 5 punti (6 partite)

17. Union Berlino – 5 punti (6 partite)

18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)