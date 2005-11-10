Facile successo per l'Italia, che esordisce con un 6-0 al Mondiale Under 17: Giamaica surclassata già nei primi minuti, con Federico Croci che realizza primo e secondo gol dell'avventura iridata azzurra. Al 7' Gasparello allarga per Landi, conclusione di prima intenzione parata dall'estremo difensore giamaicano e tap in dell'attaccante della Fiorentina, che si ripete al 15' con un bel destro a incrociare da sinistra. Ancora Gasparello protagonista con l'assist per la punta numero 21. Al 34' Perillo di testa fa 3-0 su invito di Landi, ancora gran palla di prima di Croci a servire l'attaccante di scuola Empoli. Sempre Perillo in gol prima della pausa tra i tempi, con un colpo di testa su cross da angolo, colpevolmente lasciato da solo in area di rigore dalla difesa giamaicana. Secondo tempo nel quale Franceschini cambia qualcosa, ma l'Italia continua a macinare gioco ed occasioni. Al 56' ecco il pokerissimo: Fugazzola invita Giammatei alla prodezza a centro area: mezza rovesciata da figurina per il fantasista della Roma. Sembra finita, coi ritmi che calano, ma c'è tempo anche per il 6-0 del neoentrato Corigliano: palla persa nella propria metà campo dalla Giamaica, il fantasista della Roma ringrazia e insacca.

Summit di mercato a sorpresa in casa Milan: Gerry Cardinale oggi è stato in sede per una serie di incontri e riunioni operative in vista della prossima sessione invernale di trattative. Al tavolo il suo gruppo di lavoro, composto da Gardiner, Estevao, l'amministratore delegato Calvelli e gli uomini dell'area scouting, con l'obiettivo di iniziare a delineare idee, strategie e possibili interventi per rinforzare la squadra. Tra gli argomenti affrontati, rivela Sky Sport, durante gli incontri anche la situazione legata al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, considerato prioritario perché è ritenuto una delle pedine importanti del progetto rossonero.

L'exploit in campionato della Lazio, al comando della Serie A in solitaria dopo undici partite, ha inevitabilmente acceso i riflettori su diversi calciatori che formano la rosa di Gennaro Gattuso. Tra questi c'è anche il difensore Danilho Doekhi, arrivato in estate a parametro zero dopo quattro stagioni all'Union Berlino e nel cui futuro potrebbe esserci di nuovo la Germania. Secondo quanto infatti riportato da Sky Sport DE, il Borussia Monchengladbach, ultimo in Bundesliga e alla disperata ricerca di rinforzi per evitare una retrocessione in Seconda Divione, ha messo il centrale olandese nella lista dei desideri. Il club tedesco avrebbe già avviato alcuni contatti con la Lazio, ma al momento filtra molto pessimismo riguardo l'esito positivo dell'operazione. I biancocelesti, infatti, oltre a voler continuare a rincorrere le prime posizioni di classifica, dovranno ancora fare i conti con i soliti problmei economici che limiteranno anche il mercato invernale.

Prosegue la trattativa tra il Milan e il Real Madrid per Endrick. I rossoneri hanno indivisuato nel brasiliano l'obiettivo numero uno per rinforzare il proprio reparto offensivo a gennaio e stanno portando avanti dialoghi serrati per far sì che si possa trovare quanto prima possibile la giusta quadra per mandare a dama l'operazione. Su un aspetto sembra che tutti, calciatore in primis, siano intransigenti: la formula. Secondo quanto infatti raccontato da ESPN Brasile, Endrick non si muoverà in prestito, ma solo a titolo defnitivo. A differenza della scorsa stagione, quando gli ultimi sei mesi vennero trascorsi al Lione, questa volta l'attaccante classe 2006 se deve lasciare il Real Madrid lo farà soltanto per una cessione definitiva. Da parte loro i Blancos vorrebbero almeno 70 milioni per l'addio e spingono per avere anche una ricompra a 80 milioni.