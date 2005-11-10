E' successo di tutto nel match fra Werder Brema e Borussia Monchengladbach. Le due formazioni in campo nell’anticipo dell’11a giornata di Bundesliga si sono spartite la posta in palio. Vantaggio ospite al 27’ con un calcio di rigore trasformato da Diks ma Dinkci al 38’ ha pareggiato i conti. Nella ripresa il ‘Gladbach ha messo la freccia due volte con Honorat ma a cinque minuti dalla fine ancora Dinkci ha accorciato le distanze prima del 3-3 definitivo al 93’ dell’ex attaccante del Milan Fulkrug.

L’11a giornata

Venerdì 27 novembre

Werder Brema-Borussia Monchengladbach 3-3

Sabato 28 novembre

Amburgo-Bayern Monaco

Colonia-Elversberg

Mainz-Union Berlino

Paderborn-Schalke 04

Stoccarda-Eintracht Francoforte

Domenica 29 novembre

Friburgo-Lipsia

Hoffenheim-Augsburg

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

La classifica

1.⁠ ⁠Borussia Dortmund – 24 punti (10 partite giocate)

2.⁠ ⁠Bayern Monaco – 22 punti (10)

3.⁠ ⁠Friburgo – 22 punti (10)

4.⁠ ⁠RB Lipsia – 21 punti (10)

5.⁠ ⁠Bayer Leverkusen – 19 punti (10)

6.⁠ ⁠Werder Brema – 19 punti (11)

7.⁠ ⁠Eintracht Francoforte – 15 punti (10)

8.⁠ ⁠Elversberg – 13 punti (10)

9.⁠ ⁠Stoccarda – 13 punti (10)

10.⁠ ⁠Hoffenheim – 12 punti (10)

11.⁠ ⁠Amburgo – 12 punti (10)

12.⁠ ⁠Augsburg – 12 punti (10)

13.⁠ ⁠Mainz – 10 punti (10)

14.⁠ ⁠Colonia – 10 punti (10)

15.⁠ ⁠Paderborn – 10 punti (10)

16.⁠ ⁠Union Berlino – 7 punti (10)

17.⁠ ⁠Schalke – 7 punti (10)

18.⁠ ⁠Monchengladbach – 5 punti (11)