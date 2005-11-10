Bundesliga, l'ex milanista Fullkrug regala un punto al Werder: pirotecnico 3-3 con il 'Gladbach
Andrea Piras
E' successo di tutto nel match fra Werder Brema e Borussia Monchengladbach. Le due formazioni in campo nell’anticipo dell’11a giornata di Bundesliga si sono spartite la posta in palio. Vantaggio ospite al 27’ con un calcio di rigore trasformato da Diks ma Dinkci al 38’ ha pareggiato i conti. Nella ripresa il ‘Gladbach ha messo la freccia due volte con Honorat ma a cinque minuti dalla fine ancora Dinkci ha accorciato le distanze prima del 3-3 definitivo al 93’ dell’ex attaccante del Milan Fulkrug.
L’11a giornata
Venerdì 27 novembre
Werder Brema-Borussia Monchengladbach 3-3
Sabato 28 novembre
Amburgo-Bayern Monaco
Colonia-Elversberg
Mainz-Union Berlino
Paderborn-Schalke 04
Stoccarda-Eintracht Francoforte
Domenica 29 novembre
Friburgo-Lipsia
Hoffenheim-Augsburg
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
La classifica
1. Borussia Dortmund – 24 punti (10 partite giocate)
2. Bayern Monaco – 22 punti (10)
3. Friburgo – 22 punti (10)
4. RB Lipsia – 21 punti (10)
5. Bayer Leverkusen – 19 punti (10)
6. Werder Brema – 19 punti (11)
7. Eintracht Francoforte – 15 punti (10)
8. Elversberg – 13 punti (10)
9. Stoccarda – 13 punti (10)
10. Hoffenheim – 12 punti (10)
11. Amburgo – 12 punti (10)
12. Augsburg – 12 punti (10)
13. Mainz – 10 punti (10)
14. Colonia – 10 punti (10)
15. Paderborn – 10 punti (10)
16. Union Berlino – 7 punti (10)
17. Schalke – 7 punti (10)
18. Monchengladbach – 5 punti (11)