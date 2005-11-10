L'exploit in campionato della Lazio, al comando della Serie A in solitaria dopo undici partite, ha inevitabilmente acceso i riflettori su diversi calciatori che formano la rosa di Gennaro Gattuso. Tra questi c'è anche il difensore Danilho Doekhi, arrivato in estate a parametro zero dopo quattro stagioni all'Union Berlino e nel cui futuro potrebbe esserci di nuovo la Germania.

Doekhi obiettivo del Monchengladbach

Secondo quanto infatti riportato da Sky Sport DE, il Borussia Monchengladbach, ultimo in Bundesliga e alla disperata ricerca di rinforzi per evitare una retrocessione in Seconda Divione, ha messo il centrale olandese nella lista dei desideri. Il club tedesco avrebbe già avviato alcuni contatti con la Lazio, ma al momento filtra molto pessimismo riguardo l'esito positivo dell'operazione. I biancocelesti, infatti, oltre a voler continuare a rincorrere le prime posizioni di classifica, dovranno ancora fare i conti con i soliti problmei economici che limiteranno anche il mercato invernale.

I numeri di Doekhi

Classe 1998, Doekhi è arrivato la scorsa estate alla Lazio e ha firmato fino al 2029. Finora in stagione il centrale olandese ha messo a referto cinque presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a referto anche un assist.