Carvajal è tornato con la maglia del Getafe: "Cinque mesi senza giocare, avevo i crampi"

Dopo cinque mesi lontano dai campi, Dani Carvajal è tornato protagonista con la maglia del Getafe, giocando titolare nella sfida pareggiata per 1-1 contro il Rayo Vallecano. Il terzino spagnolo ha analizzato il suo debutto ai microfoni di DAZN, sottolineando la soddisfazione per il rientro ma anche la necessità di recuperare la migliore condizione: "Sono felicissimo, molto contento di aver potuto disputare i miei primi minuti (80, ndr). Non abbiamo iniziato la partita come volevamo, siamo rimasti in dieci presto, ma credo che dobbiamo prendere gli aspetti positivi: la squadra ha reagito, è riuscita a pareggiare e a non subire un altro gol. Il punto è importante", ha spiegato l’ex Real Madrid.

Carvajal ha poi raccontato le difficoltà del ritorno in campo: "Non è facile, ho parlato con i compagni e sono cinque mesi che non gioco una partita. Avevo di fronte Álvaro García, un giocatore molto veloce, e inoltre eravamo in inferiorità numerica. Mi sono sentito abbastanza bene, anche se alla fine ho avuto dei crampi e ho chiesto il cambio. Sono contento di essere tornato a vivere il campo".

Ora l’obiettivo è ritrovare continuità: "Devo prendere ritmo e tornare alla mia condizione migliore con partite e allenamenti". Il calendario però non concede pause: "Abbiamo gare ogni tre giorni, servirà l’aiuto di tutti. Dobbiamo recuperare bene e cercare di conquistare più punti possibile".