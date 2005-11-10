Carvajal chiaro: "Ronaldo arriverà a 1000 gol. Mi diceva questo prima della Champions"

È stato nella cantera del Real Madrid fin da bambino, poi 13 anni in prima squadra, ma oggi Dani Carvajal milita nel Getafe. Dopo aver dedicato una vita intera ai blancos, trasmettendo al massimo il DNA madridista, il terzino spagnolo è ripartito con una maglia diversa addosso e sempre nella Liga.

Diapositive sbiadite

"Ci sono giorni in cui, per abitudine, quasi sbaglio l'uscita con la macchina dopo aver lasciato i bambini a scuola e vado verso Valdebebas (centro di allenamento del Real, ndr). Ho avuto un addio incredibile, una delle cose più belle che abbia mai vissuto. Uscire per strada e sentire il calore dei madridisti che mi ringraziano per tutto quello che ho fatto e mi chiedono di tornare in futuro è ciò che mi riempie di più, più dei titoli. Sentire che la tifoseria è orgogliosa di come mi sono speso è il massimo. Ora al Getafe la vivo come una sfida e sono molto entusiasta di giocare".

Ricordi e CR7

Di ricordi speciali dopo una sfilza di trofei e sei Champions League vinte ne ha eccome Carvajal: "Il giorno della mia presentazione, senza dubbio alcuno. Il giorno della Décima, che ha segnato l'inizio di un'epoca d'oro durata 12 anni con un gruppo molto giovane e cresciuto nella cantera come Nacho, Morata o lo stesso Joselu. E ricordo con affetto anche il giorno del mio addio". Poi ha speso un pensiero su un suo ex compagno di squadra al Real Madrid, Cristiano Ronaldo, che a 41 anni insegue il sogno di tagliare il traguardo del millesimo gol in carriera: "Questo arriverà a 1000 gol, di sicuro. E se lo merita. È l'esempio della disciplina, della perseveranza... La gente magari si ferma agli ultimi anni. Chi non ha potuto vedere Cristiano qui al Madrid, soprattutto... era una roba pazzesca, dovrebbe vederlo. E soprattutto a livello di spogliatoio. A me lui diceva, prima di una partita importante di Champions: 'Senti, tu quando arrivi lì mettila in mezzo, che io sarò lì'. Ti veniva da pensare: 'Dio, mangerei chiunque, te le metto tutte' (ride, ndr). Era molto imponente... un rapace d'area".