Getafe, ecco il colpo Carvajal: l'ex difensore del Real Madrid firma fino a giugno

Il Getafe piazza un colpo di enorme prestigio. Il club madrileno ha infatti raggiunto un accordo con Dani Carvajal, che arriva da svincolato dopo la fine della sua lunga esperienza al Real Madrid. Il terzino destro ha accettato la proposta degli azulones anche grazie alla chiamata diretta di José Bordalás, firmando un contratto valido per una stagione.

Carvajal torna così a giocare nella capitale spagnola dopo l'addio al Real Madrid della scorsa estate e andrà a rinforzare la fascia destra del Getafe, dove si contenderà il posto con Kiko Femenía. Il suo arrivo potrebbe inoltre offrire nuove soluzioni tattiche a Bordalás: in caso di difesa a tre, infatti, il tecnico potrebbe utilizzarlo anche come centrale di destra.

A convincere il classe 1992 è stato soprattutto il progetto del Getafe e il rapporto instaurato con l'allenatore. Per il difensore si tratta anche di una scelta di vita: resterà nella zona di Madrid, senza dover cambiare città dopo la fine dell'avventura al Santiago Bernabéu. Dal punto di vista economico, Carvajal ha accettato un importante sacrificio. Il suo ingaggio al Real Madrid era vicino ai dieci milioni di euro netti a stagione, mentre con il Getafe dovrebbe percepire una cifra nettamente inferiore, circa un decimo rispetto allo stipendio precedente.

Per Bordalás si tratta di un rinforzo fondamentale non solo sul piano tecnico, ma anche per esperienza e leadership. Carvajal è infatti uno dei giocatori più vincenti nella storia del Real Madrid: in 451 presenze ha conquistato 27 trofei, tra cui sei Champions League, sei Mondiali per Club, cinque Supercoppe europee, quattro campionati spagnoli, due Coppe del Re e quattro Supercoppe di Spagna. A questi successi si aggiungono quelli con la Nazionale spagnola, con cui ha vinto l'Europeo 2024 e la Nations League 2023. Un curriculum che rende il suo arrivo il colpo più prestigioso mai realizzato dal Getafe.