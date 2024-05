Ufficiale Everton, scatta l'opzione di rinnovo per Idrissa Gueye. Nuovo accordo fino al 2025

vedi letture

Il centrocampista Idrissa Gueye (34), che ha iniziato la sua seconda avventura come giocatore dell'Everton nel 2022, ha prolungato il suo contratto attivando l'opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2025. In questa stagione Gueye ha finora collezionato 24 presenze e tre gol in Premier League. Di seguito l'annuncio ufficiale dei Toffees: