Coronavirus, Lanzini si sfoga: "Una follia far ripartire la Premier, è morta anche gente giovane"

Manuel Lanzini, centrocampista argentino del West Ham, si è mostrato assai critico nei confronti della possibile ripresa della Premier League in un'intervista concessa a Radio Continental: "Per me sarebbe una vera follia tornare a giocare, almeno in questo momento, senza un vaccino che ci protegga. I nuovi contagi saranno costanti se non saranno prese delle precauzioni. È vero che noi atleti rischiamo meno, ma può comunque succedere di contagiarsi e in questi mesi, a causa del Coronavirus, è morta anche gente giovane. Io, personalmente, vorrei allenarmi e giocare, ma ho una famiglia e non voglio contagiare nessuno".