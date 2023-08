ufficiale Manuel Lanzini torna al River. Contratto di un anno per l'ex West Ham

Manuel Lanzini torna a casa. A nove anni dalla sua partenza per gli Emirati Arabi (ha giocato con l'Al-Jazira), il trequartista argentino è di nuovo un giocatore del River Plate; classe 1993, Lanzini si era svincolato dal West Ham dopo aver vestito la maglia del club londinese per otto stagioni ed esserne diventato una vera e propria leggenda, firmando alcune reti davvero spettacolari.

L'annuncio è stato dato prima dal presidente Jorge Brito: "Abbiamo chiuso un accordo poche ore fa con Manu Lanzini. È già un giocatore del River. Manuel oggi è un giocatore libero e firmerà per un anno. È un giocatore unico per le sue caratteristiche, per il campionato da cui proviene e penso che sia molto importante per noi ingaggiarlo in questo momento della stagione", ha detto a ESPN. Poche ore dopo è arrivata l'ufficialità sui canali del River.

Nonostante avesse sul tavolo diverse offerte da club europei e mediorientali, il 30enne di Ituzaingó ha fatto una scelta di cuore. Il giocatore, che ha vinto la Conference League con gli Hammers nell'ultima stagione (battendo in finale la Fiorentina di Vincenzo Italiano), si trova attualmente in Spagna e dovrebbe arrivare in Argentina nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma. I Millonarios riabbracceranno molto presto il figliol prodigo.