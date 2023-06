Il West Ham conferma sui suoi canali ufficiali che il centrocampista Manuel Lanzini lascerà il club alla scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno. Arrivato a Londra nell'estate del 2015, il classe 1993 ha collezionato 226 presenze in tutte le competizioni e ha segnato 32 gol, vincendo due volte il premio per il miglior gol della stagione.

