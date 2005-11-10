Ufficiale Cuisance torna in Francia: l'ex Venezia e Samp si trasferisce dall'Hertha Berlino al Lens

Nuova tappa nella carriera di Mickael Cuisance, che dopo l'esperienza in Germania torna a giocare in patria. Il Lens ha infatti annunciato l'ingaggio del centrocampista francese classe 1999, prelevato dall'Hertha Berlino e legato al club con un contratto valido fino al 2030.

Per Cuisance si tratta di un ritorno in Ligue 1 dopo un percorso ricco di esperienze all'estero. Considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione, il centrocampista offensivo aveva vissuto uno dei momenti più significativi della sua carriera nell'agosto del 2020, quando con il Bayern Monaco conquistò la Champions League al termine della finale vinta contro il Paris Saint-Germain.

La sua carriera non è stata finora all'altezza delle aspettative di gioventù, ma negli ultimi anni il suo livello è tornato ottimo. Ricordiamo che Cuisance è passato anche per l'Italia, dove ha indossato le maglie di Venezia e Sampdoria.