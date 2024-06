Ufficiale Cuisance lascia Venezia a titolo definitivo: passa all'Hertha Berlino

Nell'ultima stagione Mickael Cuisance ha giocato in prestito all'Osnabruck, club di Zweite Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco. L'ex Bayern Monaco era ancora di proprietà del Venezia, ma continuerà la sua carriera in un altro club tedesco, lasciando la società lagunare a titolo definitivo.

Il classe 1999 francese si trasferirà all'Hertha Berlino, ecco il comunicato del club teutonico: Il Venezia FC comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista Michaël Cuisance all'Hertha BSC GmbH. Giunto in laguna nel gennaio 2022, Cuisance, 24 anni, ha totalizzato con la maglia del Venezia 26 presenze e 2 gol fra Serie B e Serie A. Il trasferimento sarà esecutivo in data 1 luglio 2024. Buona fortuna Michaël".

Per l'ex giocatore dell'OM è il quarto club tedesco. Dopo i primi passi nel calcio professionistico al Borussia Mönchengladbach tra il 2017 e il 2019, è poi passato al Bayern Monaco (2019-2021). Dopo una serie di insuccessi, soprattutto in Italia (Venezia, Sampdoria), il centrocampista è tornato in prestito all'Osnabrück. La prossima stagione punterà a salire in Bundesliga con la maglia dell'Hertha Berlino, che lo ha preso con un contratto fino al 2027.