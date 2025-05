Ufficiale Stagione super per Cuisance, l'Hertha rinnova il contratto all'ex giocatore del Venezia

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Hertha Berlino ha annunciato il rinnovo di una vecchia conoscenza della Serie A.

"Dopo il suo passaggio dal Venezia al club della capitale la scorsa estate, Michaël Cuisance non ha avuto bisogno di molto tempo per ambientarsi ed è diventato rapidamente un titolare fisso della squadra biancoblu. Motivo più che sufficiente per non solo mantenere la collaborazione esistente, ma addirittura estenderla: il centrocampista ha prolungato il suo attuale contratto fino al 2029".

Le parole del direttore sportivo Benjamin Weber: "Micka possiede qualità eccezionali con la palla e ha già regalato grandi soddisfazioni ai nostri tifosi con il suo stile di gioco e la sua creatività. Inoltre, si identifica pienamente con il club e la città. Pertanto, siamo molto soddisfatti del suo impegno e guardiamo con fiducia al nostro futuro comune".

Il venticinquenne francese ha dichiarato: "Sono molto grato ai dirigenti per la fiducia! Mi sono trovato benissimo qui fin dall'inizio e ho ancora molto da fare con la squadra. Sono davvero molto contento del rinnovo del contratto".

Cuisance, che in passato ha giocato per il VfL Osnabrück, l'FC Bayern Monaco e il Borussia Mönchengladbach in Germania, ha collezionato finora 31 presenze in questa stagione. Il numero 27 ha segnato sette gol e ha servito altri sette assist.