Ufficiale Due colpi in due giorni: l'ambizioso Paris FC annuncia Moses Simon dal Nantes

vedi letture

Moses Simon è un nuovo giocatore del Paris FC. L'esterno nigeriano, 29 anni e 81 presenze con la nazionale (10 gol), ha firmato ufficialmente nella mattinata di oggi un contratto fino al 2028 con il club neopromosso in Ligue 1. L’operazione, secondo quanto comunicato, è stata chiusa per circa 7 milioni di euro.

Dopo Nhoa Sangui, Simon è la seconda acquisizione del mercato estivo per il club della capitale, che punta a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione nel massimo campionato francese. "Era una priorità assoluta per noi e ha mostrato un reale interesse per il nostro progetto, nonostante le molte offerte ricevute", ha spiegato il direttore sportivo François Ferracci in una nota ufficiale. Il giocatore aveva completato le visite mediche ieri.

Arrivato al Nantes nel 2019, Simon ha lasciato un segno profondo con la maglia gialloverde: 201 presenze complessive (di cui 180 in Ligue 1) e 37 reti segnate. Con i canarini ha anche vinto la Coppa di Francia nel 2022. Il club francese ha salutato Simon con un omaggio sul proprio sito ufficiale: "Una pagina si chiude. Moses ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Nantes. Con i suoi dribbling, la sua velocità e la sua capacità di creare pericoli, ha infiammato La Beaujoire come pochi altri".