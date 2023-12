ufficiale Nantes, l'esterno nigeriano Simon ha rinnovato per altri due anni e mezzo

Ufficializzato nelle scorse ore un rinnovo di casa Nantes. La compagine di Ligue 1, che ha di recente cambiato guida tecnica e affidato la propria panchina a Jocelyn Gourvennec, ha ufficializzato il prolungamento dell'accordo professionale con Moses Simon (28 anni).

Esterno offensivo nigeriano, di piede destro, è stato riscattato per 5 milioni di euro dal Levante nell'estate del 2020 dopo un iniziale periodo trascorso in prestito e proseguirà ancora per un po' con la squadra francese. Ha messo la sua firma su un nuovo contratto che alla voce data di scadenza recita 30 giugno 2026. Un accordo non eccessivamente lungo, ma che rinsalda il rapporto. Il suo contratto scadeva il prossimo 30 giugno. In questa stagione Simon ha messo insieme 17 presenze, 3 gol e 5 assist in campionato con il Nantes.

Di seguito l'annuncio dato sui social del club transalpino.