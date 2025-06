Ufficiale Cercle Brugge, Konaté in prestito dal Monaco: "Un onore far parte di un club ambizioso"

Dalla redazione di TuttoMercatoWeb l'avevamo anticipato proprio in tarda serata ieri e oggi è arrivata la conferma. Valy Konaté, terzino sinistro ivoriano di 18 anni, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cercle Brugge. Non a titolo definitivo ma in prestito fino al termine della stagione.

Il comunicato d'arrivo

"Il Cercle Brugge si è assicurato le prestazioni di Valy Konaté (18 anni). Il terzino sinistro ivoriano arriva in prestito dall'AS Monaco fino alla fine della stagione. Konaté è conosciuto come un terzino moderno che, grazie alla sua grande resistenza fisica, sa dare anche impulsi offensivi.

L’ivoriano ha debuttato nel suo paese d’origine a soli 15 anni con il Racing Club d’Abidjan, squadra della massima serie. Mentre conquistava progressivamente un posto da titolare, ha anche scalato rapidamente le gerarchie delle nazionali giovanili ivoriane. Prima del suo 17º compleanno, era già stato convocato nella selezione U23, indossando persino la fascia da capitano.

Lo scorso inverno, Konaté ha fatto il salto in Europa, firmando un contratto con l’AS Monaco fino al 2029. È entrato a far parte del "Groupe Elite", la squadra di sviluppo del club monegasco che fa da ponte tra l'U19 e l'U21. Valy ha già calcato il campo dello Jan Breydel lo scorso inverno, in occasione di un’amichevole tra Monaco e Cercle. Questa stagione, invece, vestirà realmente la maglia verde-nera".

Luciano Murchio, direttore tecnico del club belga, lo ha presentato così: "Valy è un giovane terzino sinistro di talento, le cui qualità si adattano perfettamente al nostro stile di gioco. Il suo atletismo, la mentalità offensiva e la forte etica del lavoro rispecchiano l’identità che ci contraddistingue al Cercle. Siamo entusiasti di accompagnarlo in questo nuovo passo della sua carriera e di contribuire alla sua crescita, sia come calciatore che come persona. Non vediamo l’ora di accoglierlo nella famiglia del Cercle".

Alla firma con il Cercle invece Valy Konaté ha dichiarato: "Sono molto felice di giocare per il Cercle in questa stagione. È un grande onore far parte di questo club ambizioso, e non vedo l’ora di dare tutto in campo per aiutare la squadra nel miglior modo possibile".