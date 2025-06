Ufficiale L’Espanyol si assicura Jose Salinas: il terzino sinistro firma per tre anni

vedi letture

Colpo a parametro zero per l’Espanyol, che ha ufficializzato l’ingaggio del terzino sinistro José Salinas. Il giocatore, nato a Callosa de Segura il 30 settembre 2000, era in scadenza di contratto con l’Elche e quindi arriva a titolo gratuito. Ha firmato un contratto triennale con il club catalano.

Salinas è reduce da una stagione da protagonista con l’Elche, culminata con la promozione in Liga. Con 39 presenze in campionato (38 da titolare) e 2 gol, è stato una delle pedine chiave dell’annata trionfale del club ilicitano. Il suo percorso di crescita è stato costante: dopo essersi messo in mostra nell’Elche B, è stato ceduto in prestito all’Unionistas de Salamanca in Primera RFEF, dove ha disputato una stagione brillante. Il salto successivo lo ha portato al Mirandés in Segunda División, dove ha collezionato 41 presenze, confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo.

Tornato a Elche, ha conquistato un posto fisso nella rosa della prima squadra, guadagnandosi la stima del club e degli addetti ai lavori. Ora, a 24 anni, approda a Barcellona per rafforzare la corsia mancina dell’Espanyol, che punta a un ritorno stabile tra le big del calcio spagnolo. I tifosi potranno vederlo in azione per la prima volta il 19 luglio, nell’amichevole contro il CF Peralada.