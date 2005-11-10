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In Eredivisie comanda il Feyenoord: 2-0 all'AZ e sorpasso al PSV. Frena l'Ajax, 1-1

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
ieri alle 23:25Calcio estero
10.10.2026 23:25Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo il successo per 3-1 di ieri del PSV nei piani alti della classifica dell'Eredivisie olandese arriva una frenata da parte dell'Ajax (1-1 contro il NEC) e soprattutto il successo del Feyenoord ai danni dell'AZ Alkmaar (per 2-0). Ecco di seguito i risultati di oggi nel campionato olandese, con la classifica aggiornata: comanda la graduatoria il Feyenoord, con 20 punti, uno in più del PSV e dell'AZ.

I risultati di oggi in Eredivisie:
Go Ahead Eagles-Sparta Rotterdam 3-3
Feyenoord-AZ 2-0
Fortuna Sittard-Twente 1-1
Ajax-NEC 1-1

La classifica in Eredivisie:
1. Feyenoord - 20 punti (8 partite giocate)
2. PSV Eindhoven - 19 (8)
3. AZ - 19 (8)
4. Twente - 17 (8)
5. Ajax - 15 (8)
6. Fortuna Sittard - 14 (8)
7. Excelsior - 11 (7)
8. Groningen - 11 (7)
9. Go Ahead Eagles - 11 (8)
10. Heerenveen - 9 (8)
11. NEC - 9 (8)
12. Sparta Rotterdam - 6 (8)
13. Telstar - 5 (7)
14. Cambuur - 5 (7)
15. Utrecht - 5 (7)
16. Zwolle - 4 (7)
17. Den Haag - 2 (7)
18. Willem II - 2 (7)

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