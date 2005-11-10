Ufficiale Fenerbahce, Kartal torna in panchina per la quarta volta. Il suo vice sarà Kuyt

Il Fenerbahçe ha ufficializzato il ritorno di İsmail Kartal sulla panchina della prima squadra. Il club di Istanbul ha annunciato la nomina del tecnico 65enne, che inizia così il suo quarto ciclo alla guida dei gialloblù. Figura storica della società, Kartal ha legato gran parte della propria carriera al Fenerbahçe, ricoprendo nel corso degli anni ruoli da giocatore, viceallenatore e tecnico principale. Il suo primo incarico nello staff risale al 2010, quando entrò nell’orbita tecnica di Aykut Kocaman ed Ersun Yanal, contribuendo a una fase ricca di successi con due campionati e due coppe nazionali.

La prima esperienza da allenatore principale arrivò nella stagione 2014-15, chiusa al secondo posto ma con la conquista della Supercoppa. Successivamente, Kartal è tornato sulla panchina del Fenerbahçe in altre due occasioni, nel 2021-22 e nel 2023-24, sfiorando in entrambi i casi il titolo nonostante un rendimento molto alto, culminato anche con i 99 punti dell’ultima stagione. Al suo posto arrivò José Mourinho.

In totale, il tecnico ha guidato la squadra in 125 partite ufficiali, ottenendo 86 vittorie, 22 pareggi e 17 sconfitte, con 282 gol segnati e 121 subiti. Accanto a lui nello staff tecnico ci sarà anche Dirk Kuyt, ex attaccante del club, nominato viceallenatore. Visibilmente emozionato, Kartal ha dichiarato: "Ringrazio il presidente e la dirigenza. Quando mi ha chiamato dicendomi ‘come stai, figlio mio?’, mi sono emozionato. Abbiamo un debito con questa società che non siamo riusciti a saldare. In due delle mie precedenti esperienze ci è stato tolto lo scudetto. Quel Fenerbahçe da 99 punti giocava un calcio paragonabile ai grandi club europei. Conosciamo i nostri obiettivi e faremo di tutto per raggiungerli".