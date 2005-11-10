Real Madrid, nuovo arrivo nella dirigenza: è l'artefice e volto pubblico della Superlega
Simone Lorini
Nuovo innesto nei quadri societari del Real Madrid: non si tratta del centrocampista tanto invocato dai tifosi né di un rinforzo per il reparto d'attacco, bensì di una figura dirigenziale di primissimo piano. Come rivelato dal quotidiano AS, i Blancos hanno ingaggiato Bernd Reichart, uno dei principali artefici e volti pubblici del progetto della Superlega europea.
Il dirigente tedesco assumerà il ruolo di responsabile dell'area business del club, operando sotto la supervisione del direttore generale José Ángel Sánchez, storico braccio destro del presidente Florentino Pérez. Reichart si occuperà nello specifico della gestione strategica legata al nuovo stadio, delle partnership commerciali, dei brand sponsor e del merchandising, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente il fatturato e i ricavi della società merengue nei prossimi anni.