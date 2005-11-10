Gioia Tottenham soprattutto per Kulusevski: è tornato in campo dopo 526 giorni di assenza

Il Tottenham torna finalmente a sorridere. La vittoria per 3-1 nel posticipo della settima giornata di Premier League contro il Coventry non vale soltanto il primo successo stagionale in campionato e l'addio all'ultimo posto in classifica, ma porta con sé anche una splendida notizia per Roberto De Zerbi: il ritorno in campo di Dejan Kulusevski. Lo svedese, fermo dall'11 maggio 2025 per un grave infortunio al ginocchio, è tornato a disputare una partita ufficiale dopo 526 giorni di assenza.

L'ex Juventus e Parma ha fatto il suo ingresso all'87', rilevando Mohammed Kudus e ricevendo l'abbraccio del pubblico e dei compagni al triplice fischio. Un momento speciale anche per De Zerbi, che ritrova finalmente uno dei giocatori più importanti della sua rosa dopo un'assenza durata quasi un anno e mezzo.

Un vero e proprio nuovo acquisto, che ora vuole mettersi a disposizione del tecnico e dei compagni e recuperare il tempo perduto.