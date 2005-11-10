Tottenham, Kulusevski torna dopo 526 giorni di stop: "Deluso da alcune persone del club"

Dopo 526 giorni lontano dal campo, Dejan Kulusevski è finalmente tornato a giocare con il Tottenham. L'esterno svedese, fermo dall'11 maggio 2025 per un grave infortunio al ginocchio rimediato contro il Crystal Palace, ha fatto il suo rientro lo scorso 19 ottobre nella vittoria per 3-1 contro il Coventry. Un'assenza lunghissima, che lo ha costretto a saltare interamente la stagione 2025/2026 e ad affrontare un percorso di recupero particolarmente complicato, durante il quale ha persino temuto di non poter più tornare a giocare.

Kulusevski critica il Tottenham: "Sono rimasto deluso da alcune persone"

Il ritorno in campo non ha però cancellato tutte le difficoltà vissute dall'ex calciatore della Juventus. Come riportato dal quotidiano inglese Mirror, Kulusevski ha espresso amarezza per alcuni aspetti della gestione del suo lungo infortunio, dichiarandosi "deluso da alcune persone" all'interno del Tottenham. Parole che lasciano emergere un certo malcontento nei confronti del club londinese, senza però individuare pubblicamente i destinatari delle critiche. Dopo oltre un anno e cinque mesi di stop, lo svedese può comunque concentrarsi nuovamente sul calcio giocato e sul recupero della migliore condizione fisica.