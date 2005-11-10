L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, è stato nominato allenatore del mese di ottobre in Premier League. Gli Spurs si sono rialzati dopo l'inizio difficile in campionato e il tecnico ora guarda con ottimismo al futuro. Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport il tecnico italiano ha avuto modo di elogiare in particolare un giocatore che ha avuto modo di conoscere da vicino e che in Serie A abbiamo visto all'opera con le maglie di Juventus e Parma: Dejan Kulusevski.

L'elogio di De Zerbi su Kulusevski

Queste le parole di De Zerbi su Kulusevski "Forse il giocatore più forte con cui io ho lavorato a livello di testa e mentalità, veramente uno spettacolo di ragazzo e uno spettacolo di mentalità. Mi piacerebbe che tanti della mia squadra prendessero esempio da lui perché è un robot, una macchina. Ama il calcio ed è davvero stata una sorpresa conoscere una persona così".

Sul livello della Premier League: "Rispetto a quando c'era il Manchester City di Guardiola oggi il livello delle squadre sotto si è alzato bisogna che vinci, perché se non lo fai ti ritrovi sotto e se ne vinci due o tre ti ritrovi sopra. Il gap è talmente sottile che puoi fare sia in positivo sia in negativo nelle grandi cose". Infine un avvertimento: "Nel periodo di Natale qua non si mangiano i panettoni, ma si giocano le partite".