Kulusevski, calvario finito: "Avrei dovuto fare un trapianto di ginocchio, ho detto no"

Dejan Kulusevski è tornato. Dopo un lunghissimo stop di 526 giorni ha messo fine a un calvario, che lo ha provato sia fisicamente che mentalmente per quasi due anni a causa del maledetto infortunio alla cartilagine del ginocchio accusato l'11 maggio del 2025. Logicamente si è perso anche il Mondiale con la Svezia in estate, ma adesso per l'ex Juventus è arrivato il momento di riconquistarsi la Nazionale.

La storia

In occasione degli impegni di Nations League contro Bosnia e Polonia, è rientrato ormai da metà ottobre a rivedere campo e riavere minuti con la maglia del Tottenham. Convocato dal ct Graham Potter per conquistare la promozione in Lega A, l'esterno svedese ha raccontato quanto sia stato vitale il supporto di Zlatan Ibrahimovic e Ivan Perisic, che lo hanno indirizzato da uno specialista in Serbia dopo due interventi chirurgici "falliti" e l'ipotesi di un trapianto articolare che lo avrebbe fermato per un altro anno e mezzo.

La dichiarazione

"Si trattava di un trapianto di ginocchio. Avrei sostituito il mio ginocchio con quello di qualcun altro. Poi ho detto di no: 'Faremo così, se avrò dolore quando gioco, dovrò giocare anche con il dolore'", ha svelato Kulusevski, ammettendo di aver persino valutato il ritiro. "Mi sarei trasferito su un'isola per stare con la mia famiglia. Se non avessi avuto mia figlia, sarebbe stata dura". Fino a che è arrivato il risolutore di ogni suo problema: "Il dottore serbo è stato importante per me. Mi ha detto: 'Non pensare ad altre operazioni, faremo questo'". Dal 19 ottobre e quei tre minuti più recupero giocati contro il Coventry, Dejan è tornato ad essere calciatore per davvero.