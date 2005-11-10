Il 'Gladbach in caduta libera, 0 punti in 6 partite: fa festa l'Hoffenheim, vittoria per 2-1
Michele Pavese
Continua la serie negativa del Borussia Mönchengladbach, che rimedia la sesta sconfitta in sei giornate ed è ancora mestamente ultimo in classifica con zero punti. I padroni di casa cedono 2-1 contro l'Hoffenheim, che aveva bisogno di questi tre punti per risalire la china dopo un inizio disastroso di campionato. Gli ospiti passano avanti con Conte all'11', poi Mohya pareggia al 49', prima della rete decisiva segnata da Prass al 54'.
Il programma completo della sesta giornata
Venerdì 16 ottobre
Eintracht Francoforte - Colonia 1-0
Sabato 17 ottobre
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-0
Amburgo - Stoccarda 1-0
Werder Brema - Paderborn 2-2
Schalke 04 - Magonza 0-1
Elversberg - Augusta 4-3
Bayern Monaco - RB Lipsia 6-1
Domenica 18 ottobre
Bayer Leverkusen - Friburgo 2-1
Borussia M'Gladbach - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Borussia Dortmund 14
2. Bayern Monaco 14
3. Friburgo 13
4. Bayer Leverkusen 13
5. Magonza 10
6. Elversberg 10
7. RB Lipsia 9
8. Amburgo 9
9. Werder Brema 9
10 Augusta 8
11. Eintracht Francoforte 8
12. Colonia 7
13. Stoccarda 6
14. Hoffenheim 6
15. Schalke 04 5
16. Union Berlino 5
17. Paderborn 5
18. Borussia M'Gladbach 0