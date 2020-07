Guardiola sul futuro: "Ho ancora un anno di contratto, per un tecnico è tanto. E qui sono felice"

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa, parlando del suo futuro dopo che il TAS di Losanna ha cancellato la squalifica di due anni comminata dalla UEFA ai citizens: "Adesso non è il momento per parlarne. Ci aspetta ancora un mese. Un anno per un allenatore è tanto, tanto tempo e le decisioni che abbiamo preso prima della sentenza sono piuttosto simili a quelle attuali. Ero felice prima come lo sono adesso. Avremo tempo per parlane".