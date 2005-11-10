Herrera gioca gratis per il Saragozza: "Voglio restituire qualcosa al club che mi ha dato tutto"

A 37 anni, Ander Herrera ha scelto di chiudere il cerchio tornando alle origini. Dopo una carriera vissuta tra Spagna, Inghilterra, Francia e Argentina, il centrocampista spagnolo ha deciso di rientrare al Real Saragozza, il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico e che oggi vive uno dei momenti più difficili della sua storia.

Dopo l'esperienza al Boca Juniors, Herrera ha lasciato l'Argentina per tornare nella squadra della sua città, retrocessa questa estate addirittura in terza divisione. Una scelta di cuore, senza pensare all'aspetto economico: l'ex giocatore del Paris Saint-Germain ha infatti spiegato di aver accettato di giocare gratuitamente per aiutare il club che gli ha permesso di realizzare il suo sogno: "Il Saragozza sta attraversando probabilmente il periodo peggiore della sua storia. Volevo tornare per dare una mano, almeno come calciatore professionista", ha raccontato Herrera nel podcast condotto insieme al suo ex compagno ai tempi del Manchester United, Rio Ferdinand.

Il centrocampista ha poi spiegato il motivo della sua decisione: "Devo molto a questo club. Senza il Real Saragozza non sarei mai diventato un giocatore professionista. In un momento così difficile abbiamo la responsabilità di aiutare la squadra e la società".

Un gesto simbolico per la città

Herrera ha sottolineato di non avere più bisogno di guadagni dopo una carriera ricca di soddisfazioni, con esperienze importanti al Manchester United e al PSG. "Sono molto orgoglioso della mia carriera, di ciò che ho vinto nello sport e anche di ciò che ho ottenuto economicamente. Non ho più bisogno di quei soldi. Volevo giocare gratis per aiutare la città in cui sono cresciuto". Per motivi regolamentari il Saragozza dovrà comunque garantirgli uno stipendio minimo previsto dalla legge, circa 25 mila euro lordi all'anno. Herrera ha però annunciato che devolverà l'intera cifra alla fondazione del club: "Un giorno, probabilmente presto, quando sarò in pensione, voglio sentirmi orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera", ha concluso.