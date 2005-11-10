Ufficiale Ander Herrera sceglie il cuore: torna al Saragozza, in terza divisione spagnola

Ander Herrera torna a casa. Dopo aver risolto nelle scorse settimane con il Boca Juniors, l'esperto centrocampista basco ha firmato con il Real Saragozza, compagine che milita in Primera Federacion, il terzo livello del calcio professionistico in Spagna. Non è una questione di categorie, si direbbe, ma di cuore.

Il comunicato ufficiale

A sancire l'ufficialità del trasferimento, la società spagnola tramite i propri canali di comunicazione: "Il Real Saragozza e Ander Herrera hanno raggiunto un accordo per il ritorno a casa del centrocampista cresciuto nel settore giovanile del club, che ha firmato un contratto di una stagione con la formazione biancazzurra.

La carriera di Herrera

I canali del Saragozza propongono quindi un profilo di Herrera: "Ander (Bilbao, 14/08/1989) torna al Real Saragozza sposando il progetto in Primera Federación, con l'ambizione e l'obiettivo di riportare il club, il prima possibile, nel calcio professionistico. Il suo ritorno rappresenta una chiara dimostrazione di senso di appartenenza e segna il rientro di un autentico zaragocista in un momento sportivamente decisivo per il futuro della società. Dopo i primi passi nella UD Amistad, Ander è approdato alla Città Sportiva del Real Saragozza all'età di 11 anni, crescendo come uno dei talenti più promettenti del vivaio biancazzurro fino a raggiungere la prima squadra. Ha esordito il 1º febbraio 2009 in una partita contro il Levante UD. Il suo contributo nella seconda parte della stagione 2008-09 fu importante per conquistare la promozione in Primera División e, nelle due annate successive, si affermò definitivamente ai massimi livelli del calcio spagnolo".

E ancora: "Nell'estate del 2011 si trasferì all'Athletic Club, dove divenne un elemento fondamentale della squadra guidata da Marcelo Bielsa. Nella sua prima stagione a Bilbao raggiunse le finali di Europa League e Coppa del Re, mantenendo un rendimento di alto livello in oltre 100 partite disputate durante la sua prima esperienza con i biancorossi. Nel 2014 passò al Manchester United, con cui conquistò i primi trofei della sua carriera a livello di club, collezionando quasi 200 presenze in cinque stagioni. Arricchì il proprio palmarès con una FA Cup, una Community Shield, una Coppa di Lega inglese e l'Europa League 2016-17. In quel periodo mise a segno anche 20 gol e 27 assist. Il Paris Saint-Germain rappresentò la tappa successiva della carriera di Ander Herrera. Una sfida di altissimo livello in una delle squadre più importanti d'Europa. In tre stagioni a Parigi disputò 95 partite, realizzando sei gol e sei assist, oltre ad arricchire il proprio palmarès con numerosi trofei: due campionati francesi, due Coppe di Francia, due Supercoppe di Francia e una Coppa di Lega. Conclusa l'esperienza al PSG, fece ritorno all'Athletic Club per una seconda avventura culminata con uno dei successi più significativi della storia recente del club basco: la conquista della Coppa del Re 2024, un trofeo che mancava da quarant'anni. Successivamente Ander ha vissuto due stagioni in Argentina con il Boca Juniors, esperienza che gli ha permesso di disputare competizioni prestigiose come la Coppa Libertadores e il Mondiale per Club. Ora, con quasi 600 partite da professionista alle spalle, Ander torna a casa, al suo Real Saragozza. Il club accoglie con grande entusiasmo l'arrivo di un giocatore di altissimo livello in vista della stagione di Primera Federación. Bentornato, Ander!".