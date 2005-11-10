Ander Herrera è intervenuto duramente sulla vicenda legata al verdetto di colpevolezza del Manchester City, affermando che i Citizens non meritano di conservare i titoli di Premier League vinti, pur sollevando qualche dubbio sul fatto che il Manchester United meriti di vederseli riassegnati.

Ospite del podcast Rio Ferdinand Presents, l'ex centrocampista dei Red Devils ha dichiarato: "Non so se noi meriteremmo quel trofeo, ma di una cosa sono certo: loro non meritavano di vincerlo. Se fossi un giocatore del Manchester City, sarei furioso con la mia proprietà".

Le dichiarazioni arrivano dopo che una commissione indipendente ha riscontrato come il City abbia violato le norme sul fair play finanziario per quasi un decennio — decisione contro cui il club ha presentato ricorso continuando a professarsi innocente. Herrera, dal canto suo, vanta un trascorso di cinque stagioni a Old Trafford scandito da quattro trofei vinti e dal riconoscimento di Giocatore dell'Anno conquistato al suo terzo anno in Inghilterra.