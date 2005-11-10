Inizio difficile per Barcola: "La Premier League è diversa dalla Ligue 1, devo adattarmi"

Dopo tre stagioni al Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ha iniziato una nuova avventura in carriera con la maglia del Liverpool. L'attaccante francese, arrivato ad Anfield durante l'estate, sta gradualmente entrando nei meccanismi dei Reds e ha raccontato le prime sensazioni in Inghilterra ai microfoni di Téléfoot.

L'ex giocatore del Lione ha trovato subito il modo di lasciare il segno in Champions League, realizzando la sua prima tripletta con il Liverpool nella sfida vinta 6-3 contro il LASK. Un exploit importante, arrivato però dopo un avvio in Premier League non proprio esaltante: dopo quattro presenze in campionato, infatti, non è ancora riuscito a incidere con gol o assist: "Sto cercando di adattarmi perché è davvero diverso rispetto al PSG", ha ammesso Barcola. "Comunque sta andando bene: ho conosciuto i miei compagni, abbiamo un ottimo allenatore con idee molto interessanti".

Il classe 2002 ha poi evidenziato le differenze tra il calcio inglese e quello vissuto a Parigi sotto la guida di Luis Enrique: "La Premier League è diversa, secondo me è meno tattica. Al PSG avevamo un allenatore molto, molto tattico. Qui ci sono meno cambiamenti durante la partita: con Luis Enrique dovevo spesso entrare, spostarmi sulla fascia e adattarmi a situazioni diverse. A Liverpool è tutto differente". Nei tre anni trascorsi al PSG, Barcola ha collezionato 152 presenze con 39 gol e 35 assist, diventando un elemento importante grazie anche alla sua duttilità. In Inghilterra, invece, il suo compito appare più definito: occupare la corsia sinistra e sfruttare velocità e qualità nell'uno contro uno. Un nuovo ruolo da interpretare per confermarsi anche in Premier League.