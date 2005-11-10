Francia, il retroscena: scintille nello spogliatoio tra Cherki e Barcola dopo il 3-1 di Milano

La qualificazione ai quarti di finale di Nations League conquistata grazie al successo per 2-1 sulla Turchia non è bastata a cancellare le scorie lasciate dalla pesante sconfitta per 3-1 contro l'Italia. A distanza di qualche giorno emergono infatti nuovi retroscena sul clima che si respirava nello spogliatoio della Francia, dove la tensione sarebbe esplosa già durante l'intervallo della sfida contro gli Azzurri.

Scontro tra Cherki e Barcola

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il parziale di 1-1 al termine del primo tempo avrebbe provocato un acceso confronto tra Rayan Cherki e Bradley Barcola, rispettivamente in forza a Manchester City e Liverpool. La discussione avrebbe rapidamente assunto toni molto accesi, tanto che Cherki avrebbe lasciato lo spogliatoio "furioso", segnale di un clima tutt'altro che disteso all'interno del gruppo francese. Nonostante il diverbio, entrambi sono rimasti in campo all'inizio della ripresa. Barcola è stato sostituito al 76' e Cherki ha lasciato il terreno di gioco all'82', quando l'Italia aveva già indirizzato definitivamente la gara con le reti realizzate al 63' e al 75'.

Zidane invita alla calma

Al termine dell'incontro, il commissario tecnico Zinedine Zidane ha provato a stemperare la tensione, invitando la squadra a non lasciarsi condizionare dalla sconfitta. "Ho detto ai ragazzi di non andare nel panico. Abbiamo perso, ma non in modo del tutto meritato", aveva spiegato.