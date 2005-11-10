Barcola: "Al PSG non facevamo altro che vincere, ora comprendo la portata di quanto fatto"

"Quando ero a Parigi non mi rendevo del tutto conto di quello che stavamo facendo, perché eravamo abituati solo a vincere. Ma quando cambi maglia e arrivi in un altro club, capisci che ciò che abbiamo realizzato è stato davvero qualcosa di eccezionale". Intervistato dai microfoni di Téléfoot, Bradley Barcola ha ripercorso la sua esperienza all'ombra della Tour Eiffel, ammettendo al contempo di non essersi ancora inserito al 100% nei meccanismi del Liverpool: "Sto ancora cercando di adattarmi"

"Premier campionato meno tattico, l'adattamento non è immediato"

"Non è facile perché la realtà qui è completamente diversa rispetto a quella del PSG. Trovo che la Premier League sia un campionato meno tattico. A Parigi avevo un allenatore estremamente maniacale sotto l'aspetto tattico (Luis Enrique, ndr), mentre ora il contesto e lo stile di gioco sono del tutto differenti...".