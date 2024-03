Ufficiale Inter Miami, finisce l’avventura di Mota. Il centrocampista torna in Brasile dopo 2 anni

vedi letture

Dopo due stagioni in cui ha collezionato 53 presenze con tre gol e sette assist termina l’avventura di Jean Mota all’Inter Miami in Major League Soccer. Il club nordamericano ha infatti annunciato la cessione del centrocampista classe ‘93 all’Esporte Clube Vitoria, club di massima divisione brasiliana.

"Vorremmo ringraziare Jean per la sua dedizione e il suo contributo durante il suo periodo all'Inter Miami e gli auguriamo ogni bene per questo prossimo passo della sua carriera mentre torna a casa in Brasile. - ha affermato il Chief Soccer Officer e Direttore Sportivo Chris Henderson - Questa mossa ci dà maggiore flessibilità per continuare a costruire la squadra che dovrà competere per vincere in questa stagione”.

Mota è l’ultimo dei calciatori che hanno lasciato l’Inter Miami in questo 2024 dopo DeAndre Yedlin, ceduto al Cincinnati, Gregore, trasferitosi al Botafogo, e Corentin Jean, attualmente svincolato. In entrata invece sono arrivati Luis Suarez in attacco, Julian Gressel e Federico Redondo a centrocampo e Nicolas Freire in difesa.